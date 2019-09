Il 24 agosto erano dovuti rientrare anzitempo dal campo scuola a causa del terremoto che ha sconvolto il Centro Italia [LEGGI], oggi hanno festeggiato tutti insieme sul colle dei sospiri a Scerni.

Sono i 150 ragazzi di dell'Acr dei comuni di Scerni, Roccascalegna e Gessopalena che proprio oggi avrebbero fatto rientro da Montefalcone Appennino, a 50 km da Amatrice. Insieme ai rispettivi educatori e parroci (don Graziano per Scerni, don Andrea per Roccascalegna e don Beniamino per Gessopalena) si sono riuniti per una giornata all'aria aperta, con un pensiero speciale per le tante vittime dei crolli.

L'occasione è stata utile per i genitori dei ragazzi per ringraziare sentitamente tutti gli animatori per quanto fatto la notte del sisma, per essersi adoperati al meglio per la loro tranquillità e il benessere di tutti i ragazzi.