Sconfitta all'ultimo minuto per la Vastese Calcio. A Teramo contro il San Nicolò, nel primo turno di Coppa Italia, la squadra di mister Colavitto perde 2-1 dopo essere riuscita a riconquistare il pareggio nella ripresa, dopo il gol di Bisegna arrivato nella prima frazione di gioco. Risultato che mette la parola fine sull'avventura in Coppa Italia della Vastese. Osservato un minuto di silenzio prima dell'inizio della gara per le vittime del terremoto di Amatrice.

La partita- Al ‘Gaetano Bonolis’ di Teramo si sfidano il San Nicolò di mister Epifani e la Vastese Calcio con alla guida un mister Colavitto che si affida al 4-3-3, facendo scendere in campo dal primo minuto Russo trai pali, la linea difensiva composta da capitan Allocca e Campanella al centro, affiancati dai terzini Manisi e la new entry Mensah. A centrocampo Manzo, Cosenza e Di Pietro. In avanti Prisco, affiancato da Fiore e Felici. Primo tempo equilibrato tra due squadre che si studiano nel primo quarto d’ora; in questi primi quindici minuti un’unica conclusione pericolosa degna di nota dei padroni di casa arriva dal destro di De Santis, respinta brillantemente da Russo. Al diciannovesimo a sbloccare il risultato ci pensa Bisegna (1-0), dopo un’ottima azione corale del San Nicolò. La Vastese tenta subito una risposta ma la trova solo in un paio di occasioni e senza impensierire troppo Ciotti. Nella ripresa gli ospiti vanno vicinissimi al pareggio con una serie di rimpalli davanti alla porta, senza finalizzazione. Dai primi minuti si capisce che i biancorossi vogliono risistemare i conti alla pari e la squadra di Colavitto cresce. Traversa di Felici al cinquantatreesimo ed un minuto più tardi il gol di Felici a ripagare gli sforzi della Vastese (1-1). L’equilibrio del primo tempo tra le due formazioni viene confermato anche nella ripresa; biancorossi colpevoli di qualche disattenzione difensiva di troppo rispetto ai teramani, più propositivi in attacco. Miracolo di Russo allo scoccare del settantesimo sul tiro in area del neo entrato Ciacchiarelli. Passano i minuti e la Vastese torna a rendersi pericolosa in attacco prima con un tiro di Fiore dal limite, poi con una percussione di Mensah, con relativa conclusione di sinistro terminata out. Ci pensa Russo all’ottantunesimo a salvare i compagni. Moretti prova a beffardo con un pallonetto, ma il numero uno della Vastese trova la forza di deviare all’ultimo in corner. Al novantesimo la beffa: calcio d'angolo del San Nicolò, De Santis a pochi passi dalla linea la mette dentro (2-1) segnando la rete che alla fine varrà il passaggio del turno.

San Nicolò-Vastese Calcio 2-1

reti: 19’ Bisegna, Felici 54’, De Santis 90'.

ammoniti: Milillo (SN), Campanella (V);

arbitro: Arace Mario Davide di Lugo di Romagna; assistenti: Santoni di Cesena, Tomarchio di Ravenna;

San Nicolò: Ciotti, Di Stefano (84’ Dedja), Mozzoni, De Santis, Milillo, Petronio, Bisegna, Di Lullo, Traini (60’ Moretti), Napolano ( 68’Chiacchiarelli), Massetti; a disposizione: Recchiutti, Casavecchia, Balzano, Stivaletta, De Cerchio, Testi. Allenatore: Massimo Epifani.

Vastese: Russo, Manisi, Mensah, Di Pietro, Allocca, Campanella (80’ Nocerino), Cosenza (72’ Marinelli) , Manzo, Prisco, Fiore, Felici; a disposizione: Marconato, Tafili, Mancino, Di Domenico, Scutti, Polisena, Colitto. Allenatore: Gianluca Colavitto.