Grave episodio nella serata di ieri in piazza Rossetti durante gli ultimi preparativi della manifestazione del "Prodotto Topico" [LEGGI]. Il capo dei vigili urbani di Vasto, il tenente Giuseppe Del Moro, è stato aggredito da un venditore ambulante che poi è stato tratto in arresto.

L'episodio è avvenuto intorno alle 18, quando erano ancora in corso i preparativi della manifestazione. Come raccontato a zonalocale.it dallo stesso Del Moro e da testimoni presenti al momento dell'accaduto, un venditore ambulante pretendeva di vendere i propri prodotti – crepes – nei pressi del monumento di Rossetti. Gli organizzatori della manifestazione hanno provato a spiegargli che si trattava di un'iniziativa riservata agli espositori dei vari comuni partecipanti, ma l'ambulante ha portato in piazza ugualmente il proprio carrettino.

Sul posto sono intervenuti due vigili urbani che hanno provato a tranquilizzarlo, raggiunti poco dopo dal tenente. Il venditore già visibilmente alterato ha quindi colpito una prima volta Del Moro con una manata, per poi lanciargli un orologio che lo ha colpito sulla mandibola facendogli perdere momentaneamente i sensi. L'ambulante, D.A. di 31 anni di Vasto, è stato ammanettato e portato via dai vigili presenti; mentre veniva portato via avrebbe continuato a minacciare gli organizzatori. Il giudice ha disposto gli arresti domiciliari e domattina dovrebbe tenersi il processo per direttissima. Il tenente è stato trasportato al pronto soccorso dell'ospedale di Vasto dove è stato medicato per poi essere dimesso.

Del Moro oggi rassicura sulle proprie condizioni di salute e sottolinea: "Oggi va un po' meglio, purtroppo sono cose che accadono con persone abituate a comportarsi in questo modo. La cosa importante è che non ci si tiri indietro e che la legalità prenda sempre il sopravvento su tutto. È necessario che in queste circostanze tutte le forze dell'ordine operino nella stessa direzione e che ci siano sinergia e compattezza. Bisogna isolare nella maniera più assoluta queste persone e la giustizia mi auguro che faccia prontamente il suo corso. Tutti dobbiamo essere sempre pronti a denunciare per vivere nella massima serenità e legalità, è quello che mi aspetto da tutta la città e dalle istituzioni".