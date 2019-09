Dai lavori eseguiti e da quelli programmati nelle scuole di Vasto, "riteniamo sia evincibile una chiara volontà dell'amministrazione di garantire la sicurezza, ben lontana da un mera operazione di maquillage delle pareti o di gettare fumo negli occhi dei cittadini". Anna Bosco, assessore comunale alle Politiche per la scuola, risponde alle polemiche sollevate ieri da Unione per Vasto, che aveva chiesto "fatti, non fumo negli occhi. Ad una scuola bella anteponiamo una scuola sicura".

La replica - "Ringraziamo - risponde Bosco - il gruppo consigliare Unione per Vasto per l'attenzione agli edifici scolastici dichiarata nell'ultimo comunicato stampa; a tal proposito cogliamo l'occasione per chiarire alla cittadinanza le attività' finora svolte per la cura e la manutenzione delle scuole vastesi, oltre che per la loro messa in sicurezza".

Sopralluoghi e cronoprogramma - "L'amministrazione comunale ha eseguito fin dai primi giorni di mandato numerosi sopralluoghi presso tutti gli istituti scolastici di competenza. E' stata avviata quindi un'attività di confronto e ricognizione tra amministratori, tecnici, dirigenti scolastici, rappresentanti dei genitori, al fine di garantire ai fruitori degli spazi scolastici luoghi di aggregazione sicuri prima che accoglienti, e di determinare un piano di priorità e d'interventi coerente con la volontà politica di intervenire per la sicurezza e la manutenzione degli edifici (come riportato tra l'altro nelle linee programmatiche di mandato 2016-2021).

Come ricordato nel comunicato, la Giunta comunale, con delibera del 10 agosto 2016, ha dato mandato agli uffici di provvedere a gara d'appalto per l'esecuzione dei lavori di tinteggiatura, dando seguito alla previsione di bilancio che prevede uno stanziamento di 99.000 euro da destinare alle 'tinteggiature e alle manutenzioni straordinarie delle scuole primarie e medie'.

Il cronoprogramma delineato a seguito dei sopralluoghi prima citati, ha visto dare priorità alle attività di tinteggiatura in ragione di due ordini di valutazioni: l'imminente riapertura dei plessi scolastici, la condizione degli stessi e la necessaria esecuzione dei lavori in assenza di attività nelle aule scolastiche; diversamente tali lavori avrebbero dovuto essere procrastinati alle prossime interruzioni delle attività didattiche".

Sicurezza - "Per quanto riguarda, invece, gli interventi di messa in sicurezza eseguibili di qui a breve in base alle disponibilità di bilancio comunale - aggiunge la titolare della delega alle Politiche per la scuola - l'amministrazione sta già lavorando sia per l'adattamento della porta d'ingresso della scuola media Rossetti, sia per il rifacimento del tetto-cupola della scuola Spataro oltre che per l'ampliamento dei locali mensa di quest'ultima. Rispetto a questi interventi si è data margini di azione leggermente più ampi in ragione di complessità burocratiche, ma soprattutto rincuorata da un'analisi di fattibilità che ci garantisce come gli stessi possano essere iniziati e portati avanti in sicurezza senza intralciare le imminenti attività didattiche.

Altri piccoli interventi atti a garantire la sicurezza sono già stati messi in campo dai dipendenti del Comune, tra cui l'abbattimento del pericolante muro del Carlo Della Penna al confine con la scuola Spataro, l'uscita di emergenza della scuola Santa Lucia, interventi sulle porte delle aule per garantirne la corretta apertura e chiusura, opere di muratura sulla scuola Luigi Martella. L'amministrazione sta inoltre lavorando per l'individuazione di fonti di finanziamento regionali e nazionali da destinare ad interventi più corposi di messa in sicurezza ed edilizia scolastica, che non potrebbero essere garantiti attualmente con sole risorse comunali. Di fronte a questo resoconto degli interventi, seppur parziale, riteniamo sia evincibile una chiara volontà dell'amministrazione di garantire la sicurezza, ben lontana da un mera operazione di maquillage delle pareti o di gettare fumo negli occhi dei cittadini".

Anna Bosco precisa che "la volontà di avviare un piano di tinteggiature partendo proprio dagli edifici delle scuole medie Rossetti e Paolucci è motivata dalla constatazione che le due strutture non hanno beneficiato di recente di simili interventi, a differenza di altre scuole di grado inferiore in cui gli stessi sono stati finanziati da progetti nazionali come Scuole Belle. E aggiungiamo che le tinteggiature, oltre a rendere presentabili gli edifici alla riapertura dell'anno scolastico, rientrano in una scelta strategica più ampia - oltre che in un investimento più oneroso - per l'utilizzo di vernici smaltate che conferiscono resistenza allo sporco e che permettono di avere un margine di interventi più ampio e avviare un piano di rotazione e programmazione anche per gli altri edifici negli anni a venire".