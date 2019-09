L’estate ormai volge al termine ed una nuova stagione calcistica sta per iniziare. Quest’ultimo weekend di agosto sarà tutto dedicato alla Coppa Italia sia per quanto riguarda la serie D, con la Vastese impegnata a Teramo per affrontare il San Nicolò (ore 16:00 fischio d’inizio), che per i campionati regionali di Eccellenza e Promozione. Scenderanno in campo domani infatti anche l’U.s. San Salvo, il Cupello ed il Casalbordino.

Per quanto concerne la sfida che chiamerà in causa gli uomini di Colavitto, i biancorossi tenteranno il bis dopo la vittoria di domenica scorsa all’Aragona contro il Pineto [LEGGI], siglata dai gol di Fiore e Allocca. Pur non brillando, i vastesi hanno portato a casa una vittoria che ha permesso loro di poter affrontare i teramani questa domenica, in un altro derby di coppa tutto abruzzese. Di fronte troveranno il vastese Cristian Stivaletta, tornato a San Nicolò dopo l’esperienza in Lega Pro a L’Aquila. Fischio d’inizio fissato alle 16:00 al Gaetano Bonolis. Gara unica del primo turno di Coppa Italia che deciderà chi passerà il turno. In caso di pareggio al termine dei novanta minuti si passerà ai calci di rigore. Il costo del biglietto, secondo quanto comunicato dalla società teramana, sarà di 10 euro in tribuna e 7 euro per il settore ospite.

Aria di derby anche in Eccellenza con la sfida del primo turno di Coppa tra il Cupello di mister Di Francesco e l’U.s. San Salvo di mister Longo. Una gara di andata, in programma alle ore 20:30 al Comunale di Cupello, che vedrà contrapposte due squadre con obbiettivi diversi ma con la stessa voglia di passare il turno. Da una parte i rossoblù, società che in questo calciomercato estivo ha costruito una rosa molto competitiva, candidata ai primi posti della classifica del prossimo campionato di eccellenza, ma che dovrà fare a meno dell’infortunato Tarquini, potendo comunque contare sui nuovi arrivi. Dall’altra una squadra giovane che comunque intende fare la voce grossa e conquistare il passaggio del turno, da campionessa regionale in carica: l’U.s. San Salvo. Quest’ultima ha da poco dato il benvenuto al centrocampista ex Vastese Mattia Balzano [LEGGI], un’arma in più nella giovane rosa a disposizione di mister Longo quest’anno. Fischio d’inizio al Comunale alle ore 20:30. Per quanto riguarda il costo d’ingresso, 10 euro per il biglietto intero e 5 euro per quello ridotto.

Si scenderà in campo anche in Promozione con il Casalbordino impegnato in casa contro il Fossacesia nella prima gara del triangolare del girone B Coppa Italia. I ragazzi del patron Santoro avranno modo di rompere il ghiaccio in vista delle prossime sfide di Coppa e dell’inizio del campionato. Per l’occasione la società giallorossa ha scelto di devolvere parte dell’incasso della gara di domenica alle popolazioni terremotate [LEGGI]. Un bel gesto di vicinanza e di solidarietà. Una nuova stagione sta per iniziare e in questo weekend avremo un piccolo assaggio di quella che sarà un'annata piena di emozioni.