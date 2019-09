Ancora vandali in azione a San Salvo Marina. Qualche notte fa, ignoti hanno completamente divelto la staccionata che delimita l'area del biotopo costiero dal vicino parcheggio. In alcuni casi i pali sono stati letteralmente estirpati dal terreno con tanto di base di cemento; altri pali sono stati spezzati e lasciati nei paraggi.

Ieri San Salvo Democratica è intervenuta sul caso criticando l'amministrazione comunale per un intervento di ripristino non repentino: "È un atto vile. A distanza di 48 ore da questo grave episodio, alla goliardia si aggiunge l'incuria e l'abbandono da parte dell'amministrazione comunale che sarebbe dovuta intervenire, quantomeno per mettere in sicurezza l'area".

L'ultimo caso simile si era verificato il 31 maggio scorso, quando pali e cartelli del giardino botanico furono usati per i falò in spiaggia [LEGGI].