Si va verso un campionato affollato in Terza categoria. Il torneo che dovrebbe iniziare a ottobre infatti vedrà, nel girone vastese, anche la presenza di una formazione di San Salvo; l'ultima della città ad avervi partecipato è stata la squadra del Simone Piccirilli.

Alcune settimane fa la Sansalvese ha perfezionato l'iscrizione per la stagione 2016-2017 e lunedì scorso ha iniziato la preparazione atletica nel campo sportivo di San Salvo Marina (dalla prossima settimana si trasferirà in via Stingi) agli ordini di mister Paolo De Luca e del vice Massimiliano Marra.

Il presidente della nuova società che indosserà la divisa biancoblu è Nicola De Luca, "L'idea è nata da un gruppo di amici tutti di San Salvo – dice – e per questo primo anno l'obiettivo è far un buon campionato, magari puntando alla Coppa Disciplina". La squadra al debutto potrà comunque contare su elementi di sicuro valore ed esperienza come Emiliano Rossi (ex Us San Salvo, tra le varie squadre nelle quali ha militato), Pino Falcucci, Matteo Argentieri, Luca De Francesco e Daniele Pollutri.

I biancoblu disputeranno le partite casalinghe sul sintetico di via Stingi e a settembre si presenteranno ufficialmente alla città.

Quella che si va delineando è una Terza categoria combattuta e dall'organico maggiore rispetto alle passate stagioni. Sicuramente – tra le partecipanti storiche – ci saranno le novità del Montalfano (ex squadra del vice Marra) [LEGGI], una squadra di Torrebruna dopo diversi anni di assenza e Casalanguida che torna dopo un anno; pare, inoltre, che ci sarà una seconda formazione di Liscia. Non ci sarà, invece, il Real Cupello.

Chissà se anche quest'anno il campionato se l'aggiudicherà la squadra neo-iscritta come accaduto nei tre anni precedenti (Odorisiana, Sangiovannese e Atletico Cupello).

ORGANIGRAMMA SANSALVESE

Presidente: Nicola De Luca

Vice: Teodoro Ialacci

Dirigenti: Marco Bellomo, Ettorino Torricella, Giuseppe Angelucci, Antonio Di Nardo, Domenico Ramondo, Luca De Luca, Marco De Luca, Mariano Di Martino, Cristiano Di Gregorio, Alex Marcello, Luigi Cicchini, Ermando Monaco, Giuseppe De Santis, Toni Di Cola, Luca De Francesco

Allenatore: Paolo De Luca

Vice allenatore: Massimiliano Marra