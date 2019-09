"Accogliendo in pieno la lodevole istanza del nostro Team Manager Luigi Tallarino, riteniamo che il Calcio e lo Sport debbano essere maestri nella spinta e nella presenza per alimentare il coraggio del post-terremoto. Oggi cordoglio e vicinanza morale non bastano!". Così Alessandro Santoro, patron dell'Apd Casalbordino, che spiega come la società "devolverà parte dell'incasso della partita di Coppa Italia di domenica 28 agosto alle ore 16, quale contributo fattivo alle popolazioni terremotate. Invitiamo chiunque, parenti, amici, accoliti, amministratori comunali, colleghi sportivi delle altre associazioni, rappresentanti dell'associazionismo e della cittadinanza a venire allo stadio domenica e a pagare il biglietto!".