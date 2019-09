"Ad una scuola bella anteponiamo una scuola sicura". Con questa affermazione, il gruppo politico di Unione per Vasto commenta la decisione della Giunta comunale di Vasto, di autorizzare la spesa per la tinteggiatura della zoccolatura delle aule dei due plessi delle Scuole medie "Rossetti" e "Paolucci" di Vasto, che, si legge in un comunicato, non viene effettuata da tre anni: "Duole infatti constatare che la Scuola media Rossetti risulta priva di scala antincendio, che le porte di accesso sono strettissime, in ferro e con diversi lucernai in vetro rotti,che la porta di accesso alla prima rampa di scale che porta alle aule ha un’ intelaiatura in legno e vetro ed è priva di maniglia antipanico, che porte di accesso principali non sono affatto a norma perché non rispecchiano i requisiti minimi di sicurezza previsti dalle vigenti legislazioni".

Per Unione Per Vasto, quindi, "con la mancanza di prioritari requisiti minimi di sicurezza la scuola andrebbe aperta solo dopo aver effettuato questi interventi a tutela dell’incolumità fisica di alunni, docenti e personale ATA ed è per questo che esprimiamo il nostro dissenso agli interventi di tinteggiatura approvati dalla Giunta Menna che, se pur necessari, non rivestono in questo momento carattere di urgenza. I soldi deliberati andrebbero spesi per la messa in sicurezza dell’edificio di Via Ciccarone e per le opere di consolidamento dell’edificio di Via Madonna dell’Asilo che presenta come noto delle criticità. Unione per Vasto intraprenderà in tutte le sedi opportune azioni atte a tutelare i legittimi interessi e i diritti dei fruitori delle Scuole, luoghi pubblici da cui si dovrebbe iniziare per dare risposte concrete alle improrogabili esigenze di sicurezza".