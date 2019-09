Grande apertura per Progetto Sud Festival, quella di ieri sera, che ha visto esibirsi sul palco i Motolov d’Irpinia e i 99 Posse. Ad introdurre le oltre tre ore di musica un minuto di silenzio dedicato alle vittime del sisma. La vicinanza alla tragedia che ha colpito le popolazioni del Centro Italia è stata inoltre dimostrata dagli organizzatori dell’evento con la devoluzione del ricavato della vendita nelle tre serate dell’iniziativa dei biglietti della lotteria che inizialmente era stata ideata per sostenere la manifestazione. I biglietti sono acquistabili stasera e domani in tutte le casse allestite nell’area street food.

Per quanto riguarda il programma musicale, si continua stasera con la Bandabardò e la Piccola Underground Orchestra. Mentre domenica 28 grande chiusura con Ritmia, SudTerranea e Apres la Classe. I salentini di Mammalitaliani chiuderanno la kermesse di musica, 15 ore in tutto di musica live, che ha già dato più che soddisfacenti risultati già nella prima serata con una straordinaria partecipazione di pubblico.

L’evento, organizzato dall’associazione culturale "Progetto Sud" e dalla Events Service, con il patrocinio del Comune di San Salvo e della Regione Abruzzo, non è solo musica e divertimento ma anche gastronomia di qualità con lo "Street Food d’aMare" con ben 28 food truck. L’evento è a ingresso gratuito. L’apertura degli stand gastronomici è prevista per le ore 19,00 mentre la musica live inizierà alle 20.30.