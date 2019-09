Il sottosegretario alla presidenza della giunta regionale Mario Mazzocca ha visitato ieri il campo scuola Anch'io sono la protezione civile di Furci. Si tratta di un progetto del Dipartimento nazionale che anche quest'anno su sta svolgendo a Furci con la presenza di 30 ragazzi tra gli 11 e i 17 anni e che si concluderà oggi.

Tanta la sorpresa e la felicità per una visita annunciata, ma che per gli impegni dovuti al terribile sisma che ha colpito il Centro Italia sembrava ormai saltata. Mazzocca ha voluto tener fede alla promessa e nel pomeriggio di ieri ha raggiunto il campo scuola.

"Una visita inaspettata che ci ha sorpresi – commenta l'assessore furcese Federica Vinciguerra – Gli impegni del sottosegretario a causa del terremoto non gli avrebbero permesso la consueta visita al campo scuola, ma lui non è voluto mancare. Nel primo pomeriggio si recato presso la Piana del lago dove i ragazzi si stanno formando ed esercitando in materia di protezione civile. Qui proprio nella giornata del sisma, 24 agosto, si sono cimentati nell'allestimento campo alla presenza e con la collaborazione degli altri gruppi di San Buono, Monteodorisio 'Il castello' e 'Ass. Madonna dell'assunta' di Casalbordino. Un momento difficile, ma sentito e silenzioso in cui i ragazzi hanno allestito le tende insieme ai volontari di Pc con il pensiero rivolto a chi in quelle stesse ore viveva momenti drammatici. A loro Mazzocca ha raccontato la gestione dell'emergenza di queste ore e della sua visita poco prima ad Accumoli".

Il sindaco Angelo Marchione ha chiesto ai ragazzi un applauso in più per l'impegno che il sottosegretario e tutta la macchina organizzativa stanno prestando in questi giorni e per aver trovato il tempo di portare la sua testimonianza anche a Furci.

"Va a lui e alla sua squadra – continua la Vinciguerra – il sentito ringraziamento del gruppo comunale di Pc di Furci. I ragazzi hanno collaborato alla raccolta di viveri e beni di prima necessità presso il punto di raccolta che è stato insediato al campo allestito per il campo scuola. È stata un'esperienza per loro indimenticabile".

Oggi ultima giornata con la lezione di disostruzione pediatrica e di primo soccorso della Croce Rossa di Vasto e formazione con Legambiente. Nei giorni scorsi i ragazzi hanno partecipato alle lezioni con Forestale di Gissi su AIB, Polizia stradale di Vasto su sicurezza stradale (altro momento sentito considerati gli ultimi drammatici episodi avvenuti sulle strade del Vastese), infermiere di Cives onlus su educazione alimentare ed esercitazione antincendio; infine, la corposa comitiva ha visitato la sala operativa e il Centro funzionale della Regione Abruzzo.