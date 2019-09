Mancava pochissimo per conquistare il titolo italiano ma oggi Daniele Di Cicco a Latina ha fatto tanto di più. Il pilota di Monteodorisio del team Valdemi Moto ha trionfato nelle due prove che si sono disputate sul tracciato di Latina andando così a tagliare davanti a tutti il traguardo che ha sancito il suo trionfo nel campionato italiano Supermoto categoria open. Lo avevamo incontrato qualche settimana fa nel suo "regno", dove ha in bella mostra i trofei vinti negli ultimi anni e dove, grazie alla sua grande esperienza come pilota e meccanico, mette a punto le moto dei giovani piloti che stanno seguendo le sue orme [GUARDA IL VIDEO]. Daniele Di Cicco ci aveva raccontato dei suoi esordi e del suo percorso che lo hanno portato ad essere veloce e vincente nella disciplina che unisce pista d'asfalto e sterrato.

Oggi, in sella alla sua Honda numero 200 griffata Valdemi, ha dato spettacolo in gara, riuscendo a garantirsi la certezza del titolo italiano 2016 già da gara 1. Gara 2 è stata la ciliegina sulla torta di una stagione entusiasmante vissuta da protagonista. Di Cicco torna a casa con il trofeo di campione italiano e la voglia di misurarsi anche in campo europeo.

Grande gioia oggi a Latina per tutto il team Valdemi, che ha messo il pilota di Monteodorisio nelle condizioni di lottare sempre al vertice durante la stagione, e per gli amici che hanno voluto essere vicini a Daniele nella giornata del suo trionfo tricolore, in attesa di poterlo seguire nelle future competizioni in cui sarà di certo protagonista.