E' andato in scena presso la Casa lavoro di Vasto lo spettacolo teatrale "Eccomi Signor", promosso dall’associazione onlus Vita Felice che si occupa da tempo di volontariato per le categorie deboli, con il presidente don Silvio Santovito, in collaborazione con Missio Ragazzi di Casalbordino. Attori d'eccezione, un gruppo di persone in situazioni di svantaggio.

"L’iniziativa - spiegano gli organizzatori - è partita tre mesi fa grazie alla guida della regista teatrale, la dottoressa Iolanda Di Domenico che ha attuato un metodo di insegnamento che utilizza la varietà delle arti per poter motivare gli attori. Il testo che è stato messo in scena si chiama 'Mon petit ami' del medesimo regista. Il racconto parla di un amico immaginario che nel corso della storia si trasforma in un angelo custode e questo per portare avanti i valori universali della fede, della solidarietà e della fratellanza. Con il teatro ognuno ha potuto dare qualcosa di vero, stare in scena e non rimanere relegato sullo sfondo, dietro il sipario dell’esclusione e della diffidenza. Grazie a questo lavoro tutti hanno potuto acquisire fiducia in se stessi, aiutandosi reciprocamente, provando soddisfazione ad essere guardati in un altro modo, dando piacere e divertimento al pubblico, gustando un applauso come una carezza quasi amorevole. Un’accettazione, una rassicurazione importante, una conferma che tutti hanno il diritto di vivere, di stare qui, di esprimere con sguardi e parole, con gesti e azioni quello che il nostro destino ha insegnato al nostro cuore.

L’associazione Vita Felice ha voluto che si realizzasse questo primo spettacolo nella Casa lavoro di Vasto per condividere con gli ospiti un messaggio importante: “La difficoltà non deve fermare e spaventare nessuno, ma deve invece essere affrontata e superata con l’amore e senza giudizio alcuno".