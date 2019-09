In programma questa sera la prima data di Progetto Sud Festival con il concerto dei 99 Posse; domani sul palco di piazzale Cristoforo Colombo a San Salvo Marina salirà la Bandabardò, mentre domenica toccherà agli Après la Classe.

"Vi consiglio di munirvi di scarpette da ginnastica e maglietta di ricambio post concerto – fa sapere Cesko, cantante degli Après la Classe che annuncia – uno show che sarà un treno di suoni traboccante di adrenalina pura. Un best of che ripercorrerà venti anni di canzoni che hanno fatto ballare piazze e discoteche d’Italia. Il tutto arricchito dai tre nuovi brani inediti del nuovo album che uscirà nel 2017".

L’evento, organizzato dall’associazione culturale Progetto Sud e dalla Events Service, con il patrocinio del Comune di San Salvo e della Regione Abruzzo, non sarà solo musica e divertimento ma anche gastronomia di qualità con lo Street Food d’aMare con ben 28 food truck che si posizioneranno sul lungomare di San Salvo e daranno l’opportunità ai presenti di assaporare tipicità gastronomiche provenienti da ogni dove.

L’evento è a ingresso gratuito.

PROGRAMMA

Venerdì 26 agosto

19: apertura stand gastronomici

20.30: Molotov D'Irpinia

23.00: 99POSSE

Sabato 27 agosto

19: apertura stand gastronomici

20.30: La Piccola Underground Orchestra (folk/balkan/irish)

23.00: BANDABARDÒ

Domenica 28 agosto

19: apertura stand gastronomici

19.30: RìTMIA (percussioni)

20.30: SudTerranea in concerto (pizzica&tamurriate)

23.00: APRES LA CLASSE