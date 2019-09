Domenica 28 agosto, alle ore 21,30 in piazza Barbacani, (IN)editi sarà l'ultimo appuntamento della rassegna estiva Scrittori in piazza, curata dall'associazione culturale Liber, con la collaborazione della Nuova Libreria.

"Chiunque abbia scritto o letto poesie o racconti, editi o inediti, in lingua italiana, dialetto o in altra lingua, - spiegano dall'associazione - avrà a sua disposizione un microfono per condividere con un pubblico attento le sue emozioni. Quest'anno, più che mai, Scrittori in piazza, con i suoi undici incontri, pur nella prevalenza del genere giallo, ha spaziato in ambiti diversi: filosofia, fumetto, protezione dell'ambiente, letteratura per ragazzi, cinema musica, ricerca psichica, con grande successo di pubblico. Arrivederci all'estate del 2017, con un programma che già stiamo preparando e che non deluderà gli affezionati partecipanti alla nostra iniziativa".