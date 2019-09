Ieri pomeriggio, presso lo stabilimento balneare "La Scogliera" di Vasto Marina, si è tenuta la presentazione del nuovo staff tecnico della PGS Vigor Don Bosco.

Alla presenza di numerosi ragazzi e genitori, il vice presidente Alessandro La Verghetta ha presentato ed introdotto tutti i collaboratori, soffermandosi sulla programmazione di nuove iniziative propedeutiche per la crescita del bambino in generale.

Della famiglia PGS faranno parte anche due tecnici di alto spessore, ovvero Mario Lemme (ex calciatore professionista, tra le altre di Parma, Cosenza, Salernitana, Ancona, Fidelis Andria e Reggiana) e Luigi Carosella (ex calciatore professionista tra le altre di Lanciano, Casertana e Gela). Tutti i nuovi collaboratori si sono detti entusiasti del nuovo progetto che vede la PGS Vigor Don Bosco puntare decisamente forte sul settore giovanile: "Il futuro parte sempre dai giovani e noi lavoriamo solo per loro" è stata la chiosa del presidente Michele La Verghetta.

L’organigramma tecnico completo è composto da Michele La Verghetta (presidente ed allenatore-educatore), Alessandro La Verghetta (vice presidente ed allenatore-educatore), Andrea Ponteggi (segretario ed allenatore-educatore), Alessandro Memoli (collaboratore tecnico), Nicola Galante (collaboratore tecnico), Nicola Cinquina (collaboratore tecnico), Giuseppe Cicchini (collaboratore tecnico), Mario Lemme (allenatore-educatore), Luigi Carosella (allenatore-educatore), Nicola Berardino (collaboratore tecnico).

Per info ed iscrizioni:

Alessandro La Verghetta 3471442252

http://pgs-vigor-don-bosco-vasto.blogspot.it