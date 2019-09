A maggio erano stati presso la scuola materna "Santa Lucia" (qui il servizio) per un'attività dimostrativa con la squadra cinofila i volontari del gruppo di protezione civile di San Benedetto "Chimaera", che attualmente stanno operando presso il Comune di Pescara del Tronto in soccorso alle popolazioni colpite dal terribile sisma del 24 agosto.

Con loro, l'istruttore Armando Rucci, di Vasto, che nei giorni scorsi ha lanciano un appello per le donazioni di beni di prima necessità da conferire presso la sede vastese della protezione civile. In questo momento, però, le operazioni di raccolta sono sospese, per dar modo ai volontari di organizzare il trasporto del materiale raccolto nei luoghi del sisma. Partenza prevista per domattina.

Intanto tra Lazio, Marche e Umbria proseguono le operazioni di soccorso. Purtroppo in aumento il bilancio delle vittime, attualmente arrivato a 268 morti e più di 300 feriti.