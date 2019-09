Sarà un camion stracolmo di viveri e di beni di prima necessità, quello che partirà domani da Vasto alla volta dell'area del terremoto del Centro Italia. I vastesi hanno dimostrato ancora una volta di avere un cuore grande: la sede del gruppo comunale di protezione civile, nei sotterranei del terminal bus di via dei Conti Ricci, è piena di derrate alimentari e generi essenziali donati da centinaia di cittadini.

"In un giorno e mezzo - racconta Eustachio Frangione, responsabile della protezione civile di Vasto - abbiamo raccolto tanto di quel materiale, da andare al di là delle nostre più rosee aspettative. Non avevamo previsto una gara di solidarietà di queste proporzioni. Pensate che a Vasto le donazioni hanno superato quelle di città ben più grandi. La tenda della Regione Abruzzo ospita 250 sfollati. Ora il problema è la gestione di queste risorse, che va coordinata con la protezione civile nazionale in modo tale da non creare disagi organizzativi: portare tutto insieme il materiale raccolto significherebbe rischiare di farlo deteriorare. Abbiamo concentrato nella nostra sede anche i beni di prima necessità provenienti da Casalbordino, Torino di Sangro, Furci e Carunchio. Domani, di mattina o nel pomeriggio, a seconda delle direttive che ci verranno impartite per consentire la circolazione sulle strade di collegamento con l'area del cratere, partiremo col camion per consegnare le derrate e tutto ciò che serve alle popolazioni colpite dal sisma. Ringraziamo tutti i cittadini che, con tanta generosità, hanno dato il loro spontaneo contributo".