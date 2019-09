Ri-Amatrice , è questo il nome dell'iniziativa di beneficenza che andrà in scena a Lentella domenica 28 agosto a partire dalle ore 20. Il pub "Il capriccio" (via Garibaldi) – in collaborazione con la locale protezione civile – ha raccolto l'invito che in queste ore sta trovando tante adesioni in tutta Italia: servire il piatto tipico che ha reso Amatrice famosa in tutto il mondo e devolvere il ricavato a favore delle zone colpite dal terribile sisma di due giorni fa. Si tratta di un modo per aiutare concretamente le zone terremotate in attesa anche dell'organizzazione degli invii delle derrate alimentari raccolte per le quali la protezione civile ha chiesto una pausa per evitare che la macchina logistica si blocchi.

Il titolare Alexander D'Angelo spiega: "È un'iniziativa alla quale collabora anche la protezione civile, contiamo di servire 150 piatti; per ognuno di questi 5 € sarà destinato alle popolazioni colpite. Effettueremo il bonifico il giorno dopo, in favore della Croce Rossa, e ne affiggeremo una copia nella vetrina del locale. In questo momento spero che la gara di solidarietà scattata con iniziative simile in tutta Italia sia raccolta da quanti più ristoratori e operatori del settore possibili".

Per segnalare iniziative simili nel territorio: redazione@zonalocale.it