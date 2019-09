L'associazione culturale "Laboratorio Terraviva" di Acquaviva Picerna non parteciperà attivamente alla tappa vastese del Prodotto Topico prevista per il 27 agosto, come attestato di vicinanza ai centri confinanti duramente colpiti dal terribile terremoto del 24 agosto. Sarà inoltre attivata una raccolta fondi a favore della popolazione colpita dal terremoto. È quanto concordato dalla stessa associazione con il comitato scientifico del Prodotto Topico: "Ci è sembrato bello e giusto condividere questa scelta - comunicano gli organizzatori - considerando quella marchigiana una 'tappa della solidarietà' e dell'amicizia topica. Per questo chiunque potrà lasciare un contributo libero e spontaneo, finalizzato esclusivamente al sostegno delle popolazioni colpite dal terremoto".

Con il ricavato, "il comitato scientifico del Prodotto Topico, insieme al presidente e al direttivo dell'associazione culturale, si recherà in uno dei comuni colpiti dal sisma per devolvere integralmente la somma raccolta. Grazie a quanti vorranno condividere con semplicità e generosità, al fine di collocare anche la solidarietà tra le qualità 'topiche' della nostra gente e delle nostre splendide terre d'Abruzzo, Molise, Calabria e Campania".