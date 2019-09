Si terrà il 12 settembre il Consiglio straordinario sulla sanità del Vastese chiesto dai rappresentanti di centrodestra, Movimento 5 Stelle e Il Nuovo Faro.

E' la stessa opposizione ad annunciarlo, esprimendo "soddisfazione per aver ottenuto finalmente, dopo oltre venti giorni dalla richiesta, la fissazione della data del Consiglio comunale straordinario il prossimo 12 settembre per affrontare l'importantissimo tema della sanità nel Vastese", scrivono in un comunicato Edmondo Laudazi (Il Nuovo Faro), Alessandra Cappa (Unione per Vasto), Ludovica Cieri (Movimento 5 Stelle), Dina Carinci (Movimento 5 Stelle), Alessandro D'Elisa (Gruppo misto), Nicola Del Prete (Vastoduemilasedici), Guido Giangiacomo (Forza Italia), Francesco Prospero (Progetto per Vasto) e Vincenzo Suriani (Fratelli d'Italia).

"Preso atto che la maggioranza ha richeisto l'intervento del presidente della Giunta regionale, dell'assessore alla Sanità, del direttore generale della Asl di Chieti e del presidente della V Commissione, si è chiesto e ottenuto l'invito, con partecipazione attiva e possibilità di intervento al dibattito, di tutti i sindaci del Vastese che siano interessati a esprimersi sull'argomento.

I consiglieri delle opposizioni sottoporranno nei prossimi giorni il documento, che sarà portato alla discussione del Consiglio anche all'amministrazione, per una auspicabile condivisione su una tematica che non dovrebbe avere connotazione politica".