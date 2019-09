Decurtare ore-lavoro dal proprio stipendio per donarle alle popolazioni terremotate. Si moltiplicano le iniziative di solidarietà nel Vastese nei confronti delle zone colpite dal terribile sisma. La Rsu della Pilkington ha lanciato una raccolta di ore-lavoro come già successo nei confronti della famiglia di un collega scomparso prematuramente (2mila le ore raccolte allora).

"A seguito del drammatico evento avvenuto ieri notte – si legge in un comunicato – dove alcuni comuni del Lazio, Umbria e Marche sono stati colpiti da un fortissimo terremoto, la Rsu della Pilkington Nsg insieme ai lavoratori hanno immediatamente messo in moto la macchina della solidarietà. Già nella giornata di oggi, presso la portineria di fabbrica, saranno disponibili i moduli di adesione e la relativa urna per la raccolta. Si potranno donare 2 (due), 4 (quattro) e 8 (otto) quote orarie del proprio stipendio. Successivamente comunicheremo sia il cedolino di riferimento della trattenuta sia il come e il dove verrà utilizzato tale fondo. La Rsu esprime profondo cordoglio alle famiglie delle vittime e vicinanza alle popolazioni dei molti comuni colpite dal sisma".

US SAN SALVO - Anche la principale squadra di calcio della città è in prima linea nella raccolta di viveri e generi di prima necessità. "Questa sera – scrive il proprio ufficio stampa – in occasione del triangolare di calcio a cui prenderanno parte l'U.S. San Salvo, lo Sporting San Salvo e l'A.P.D. Casalbordino presso lo stadio di via Stingi, l'ingresso sarà gratuito. Preghiamo vivamente tutti coloro che verranno ad assistere alla manifestazione di portare beni di prima necessità da destinare alla popolazione colpita dal tragico terremoto che ha distrutto diversi paesi del centro Italia. Ovviamente l'invito è rivolto anche a chi non interessa il calcio".

PROGETTO SUD FESTIVAL - Tutto il ricavato dei biglietti venduti per la lotteria lanciata in occasione di Progetto Sud Festival (da domani a domenica) sarò devoluto in favore delle popolazioni colpite dal terremoto.