"Grande gara di solidarietà dei donatori di sangue e dei cittadini di Vasto e del comprensorio del vastese a sostegno dei pazienti che a seguito del sisma debbono essere sottoposti a terapia trasfusionale presso gli ospedali abruzzesi e di altre regioni". Non nascondono la soddisfazione dalla locale sezione Avis, dopo gli appelli alle donazioni, a seguito del terribile terremoto che ha colpito l'Italia centrale, con epicentro nella provincia di Rieti.

"Già dalla prime ore del mattino di ieri, con il coordinamento del Centro Regionale sangue, - spiegano dall'Avis - sono stati allertati i Servizi trasfusionali e le Organizzazioni di donatori di sangue di tutta la Regione per attivare un programma di raccolta straordinaria del sangue al fine di fare fronte all’emergenza in atto. Numerosissimi sono stati i donatori abituali e i cittadini che si sono recati presso il Centro Trasfusionale del P.O. di Vasto per effettuare la donazione o che hanno dato la loro disponibilità a diventare donatori di sangue. Nonostante l’afflusso straordinario di persone, tutte le operazioni di raccolta e lavorazione del sangue si sono svolte con ordine e con la massima regolarità, grazie anche all’impegno del Servizio di Chiamata dell’AVIS e del personale del Servizio Trasfusionale del P.O. di Vasto, che sta facendo fronte a tutte le necessità attraverso una intensificazione dei turni di lavoro".

Tutti i cittadini che volessero donare sangue o diventare donatori possono prenotarsi presso il Servizio di Chiamata dell’AVIS di Vasto, tel. 0873 – 365276 / mob. 320-9186801 oppure presso il Centro di Raccolta del P.O. di Vasto, Tel. 0873/308415