Sono attivi nel Vastese diversi punti per raccogliere alimenti e beni di prima necessità da destinare alle popolazioni colpite dal sisma avvenuto il 24 agosto. Già tanti i cittadini che cono generosità hanno raccolto l'appello. Qui trovate i punti di raccolta nei vari Comuni.

Cosa serve in caso di aiuto ai terremotati

Acqua e generi alimentari (a lunga conservazione e soprattutto pasta, scatolame, sughi pronti,etc...)

Materiale per l'igiene anche personale (saponi, detergenti, dentifrici, pannoloni, assorbenti ecc.)

Coperte e vestiti nuovi, in particolare per neonati e bambini.



Particolarmente consigliati anche i prodotti per celiaci e senza lattosio.

Per comunicare punti di raccolta scrivere a redazione@zonalocale.it

VASTO

Centrale Operativa Gruppo Comunale di Protezione Civile

Terminal bus - tel. 0873301376

- Raccolta momentaneamente sospesa per motivi organizzativi/gestionali - per info contattare telefonicamente la Protezione Civile -

Info point Movimento 5 Stelle

Via delle Gardenie n.24 - dalle 8.30 alle 21

- Raccolta momentaneamente sospesa

È stato attivato un conto corrente per la raccolta fondi pro-terremotati: IT 53 R 07601 05138 252612152614

BIC swift per estero: BBPIITRRXXX

Intestatario: Denicola Gian Carlo per associazione Uno vale Uno

Causale: "Emergenza terremoto 24/08/2016"

Sede Arci

Corso Plebiscito n.77 - tel. 3498186158 (Marilisa)

Prima di effettuare donazioni chiamare per informazioni

Piazzale Stadio Aragona

Venerdì 26 agosto, sabato 27 agosto dalle 17 alle 20

SAN SALVO

Sede Protezione Civile Valtrigno

Via Olanda n.3 (Zona industriale)

Info point Movimento 5 Stelle

Via Liquirizia n.24/a

dalle 9.30 alle 12.30 e dalle 15 alle 20

- Raccolta momentaneamente sospesa

Stadio via Stingi

25 agosto in occasione del triangolare di calcio

FURCI

Campo Scuola Protezione Civile

Campo Sportivo “E.Marchione”

SCERNI

Casa di San Panfilo

Tel. 3207861008

Raccolta terminata per motivi logistici/organizzativi

CASALBORDINO

Sede PC Madonna dell’Assunta

Dalle 9 alle 12 e dalle 15 alle 20 - Tel. 0873902997

Raccolta momentaneamente sospesa

SAN BUONO

Sede Protezione Civile

Via Cesare Battisti

25 e 26 agosto dalle 9 alle 12 e dalle 15 alle 20

FRESAGRANDINARIA

Alimenti a lunga conservazione e prodotti per igiene (No coperte e vestiti)

Davanti alla rivendita di alimentari: 25 e 26 agosto dalle 9 alle 12 e dalle 17 alle 20

Davanti alla farmacia: sabato 27 dalle 17 alle 20 - domenica 28 dalle 9 alle 12

LENTELLA

Protezione civile Fresa

Alimenti a lunga conservazione e prodotti per igiene (No coperte e vestiti)

Davanti punti di vendita di alimentari: 25 e 26 agosto dalle 9 alle 12 e dalle 17 alle 20

In piazza Garibaldi: sabato 27 dalle 17 alle 20 - domenica 28 dalle 9 alle 12



Arci Pesca

Sala del consiglio comunale

25 agosto: dalle 15.30 alle 20

26 agosto: dalle 9.00 alle 20

GISSI

Biblioteca comunale

Dalle 9.30 alle 12.30 e dalle 15.30 alle 18.30.

La merce sarà spedita sabato 27 agosto

DOGLIOLA

Municipio, tutti i giorni a partire da oggi

MONTEODORISIO

Sede Protezione Civile 'Il Castello' e sede Pro Loco

26-27-28 agosto dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 19

