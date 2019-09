Sin da questa mattina sono state avviate iniziative di sostegno alle popolazioni colpite dal sisma [LEGGI]. Diverse le raccolte di alimenti e beni di prima necessità da inviare nelle zone terremotate.

Cosa serve in caso di aiuto ai terremotati

Brandine, reti e materassi (se in buone condizioni)

Acqua e generi alimentari (possibilmente a lunga conservazione e soprattutto pasta, scatolame, sughi pronti, frutta e verdura),

Mteriale per l'igiene anche personale (saponi, detergenti, dentifrici, pannoloni, assorbenti ecc.)

Vestiti in particolare per neonati e bambini se in buone condizioni (meglio se nuovi).

Particolarmente consigliati anche i prodotti per celiaci.

VASTO

Il Movimento 5 Stelle di Vasto terrà aperto il proprio infopoint in Via delle Gardenie n. 24 per la raccolta di beni di prima necessità da destinare a coloro che sono stati colpiti dal terremoto di questa notte. "In seguito, comunicheremo nel dettaglio il calendario e gli orari di apertura dell'infopoint per i prossimi giorni", comunicano gli attivisti del M5S.



"Dalle ore 15.00 della giornata odierna , in accordo con la Sala Operativa Regionale della Regione Abruzzo, il nostro Gruppo raccoglierà viveri e quanto possa essere utile per le popolazioni colpite dal sisma", questa la nota del gruppo comunale di Protezione Civile di Vasto. "La raccolta avverrà presso la nostra Centrale Operativa sita presso il Terminal Bus Vasto. È' presente un punto informazioni di colore bianco con l'insegna Protezione Civile. Propio innanzi c'è una rampa che scende giù nella sede. Sono presenti i nostri volontari. Per qualunque informazione e' attivo il numero 0873301376 H24".

"Le Brigate di Solidarietà Attiva, sorte dopo l’emergenza post sisma a L’Aquila e proseguite in varie emergenze in tutta Italia, hanno iniziato la raccolta di generi di prima necessità per le popolazioni colpite dal terremoto della notte scorsa. Informano che sono necessari cibo a lunga scadenza, materiale per igiene personale, coperte, vestiti in ottimo stato. Arci, Cobas e Partito della Rifondazione Comunista di Vasto rilanciano l’appello delle Brigate. Il punto di raccolta è la sede dell’Arci in corso Plebiscito 77 (di fronte al Teatro Rossetti) dalle ore 15.30. Per info chiamare il numero 3498186158 (Marilisa).

Si attivano anche i tifosi della Vastese. Il direttivo della Curva d'Avalos si sta adoperando per la raccolta di beni di prima necessità nei giorni di venerdì 26 agosto e sabato 27 agosto, dalle 17 alle 20, nel piazzale adiacente la D'Avalos (ingresso dello Stadio Aragona da via San Michele)

SAN SALVO

A San Salvo la protezione Civile Valtrigno ha aperto un punto di raccolta per viveri, indumenti in buono stato e beni di prima necessità presso la propria sede in via Olanda n.3, nella Zona Industriale.

Raccolta anche nell'infopoint del Movimento 5 Stelle in via Liquirizia 24/A a San Salvo.

FURCI

A Furci il gruppo comunale di Protezione Civile raccoglierà viveri, coperte e quanto possa essere utile per le popolazioni colpite dal sisma presso il Campo sportivo "E. Marchione" di Furci dove si sta svolgendo il campo scuola "Anch'io sono la protezione civile". Tra le richieste: cibo in scatola, pasta, latte a lunga conservazione, prodotti per l'igiene personale, coperte, vestiti in ottimo stato e utensili.

SCERNI

Scerni dalle ore 15.30 della giornata odierna, in accordo con la Sala Operativa Regionale della Regione Abruzzo, il gruppo comunale di Protezione Civile raccoglierà viveri e quanto possa essere utile per le popolazioni colpite dal sisma. La raccolta avverrà presso la "Casa Di San Panfilo". Per qualunque informazione é' attivo il numero 3207861008 H24.

CASALBORDINO

L'amministrazione comunale, insieme alle associazioni Protezione Civile 'Madonna dell'Assunta', Avis 'D.Antonio Tobia', Croce Rossa, gruppo Missio, Unitalsi, Caritas e gruppo San Vincenzo de Paoli, ha predisposto un punto di raccolta presso la sede della Protezione Civile, in via dei Giardini, aperto dalle 9 alle 12 e dalle 15 alle 20. Per contatti 0873/902997

SAN BUONO

Il gruppo comunale di Protezione Civile aprirà la raccolta nei giorni 25 e 26 agosto presso la sede di via Cesare Battisti dalle 9 alle 12 e dalle 15 alle 20.

FRESAGRANDINARIA

La Valtrigno di Fresagrandinaria effettuerà la raccolta di alimenti a lunga conservazione e prodotti per l'igiene davanti alla vendita di alimentari giovedì 25 e venerdì 26, dalle 9 alle 12 e dalle 17 alle 20. Sabato 27 dalle 17 alle 20 e domenica 28, dalle 9 alle 12, la raccolta verrà effettuata davanti la farmacia.

DOGLIOLA

L'amministrazione comunale di Dogliola e il gruppo comunale di Protezione Civile di Dogliola, organizzano una raccolta di generi di prima necessità per le popolazioni colpite dal terremoto di oggi 24 agosto 2016. Chiunque voglia donare qualsiasi genere di prima necessità può farlo recandosi in Comune tutti i giorni a partire da domani mattina 25 agosto. Si ringrazia anticipatamente quei cittadini che daranno sostegno fattivo all'iniziativa.