Anche quest'anno il Coro Polifonico Histonium di Vasto, diretto dal maestro Luigi Di Tullio, sarà presente con due concerti nell'estate vastese. Per la precisione il 25 e il 31 agosto prossimi con l'esecuzione di brani del folklore abruzzesi e del repertorio classiso e sacro in chiave polifonica. Non mancherà la lettura di alcune poesie in dialetto vastese, composte dal poeta Fernando D'Annunzio.

L'appuntamento è per tutti alle ore 21.30 davanti all'ingresso della Cattedrale San Giuseppe per poi proseguire, dopo l'esecuzione di alcuni canti, nel chiostro della Curia Arcivescovile in via Vescovado.