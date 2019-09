Si svolgerà presso i campi dell'oratorio salesiano di Vasto la seconda edizione del Memorial Giovanni Cicchini di basket 3 contro 3. Dal 6 all'8 settembre tanti giovani si sfideranno nel ricordo di Giovanni, papà di due giovani sportivi vastesi, Matteo e Davide, e lui stesso con tanta passione per lo sport prematuramente scomparso due anni fa, investito mentre andava in bicicletta.

Tre le categorie previste dal torneo: 2002-2003-2004, 99-2000-2001, e dal 98 in su. Ogni squadra potrà essere formata da massimo 4 partecipanti. Le iscrizioni, quota per squadra di 10 euro, si possono effettuare fino a sabato 27 agosto in Oratorio.

L'edizione 2015 [LEGGI]