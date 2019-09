Aperte le iscrizioni per il nuovo anno all'asilo nido "Piccole Tracce" a Scerni, dove il Comune ha partecipato all'avviso pubblico a favore dei servizi educativi per la prima infanzia ed ha ottenuto un contributo di 100mila euro dalla Regione Abruzzo. Per gli assessore Ester Di Fabio e Giuseppina Ottaviano si tratta di "un grosso risultato ottenuto grazie al lavoro dell’ufficio servizi sociali del Comune di Scerni”.

Il progetto prevede la presenza di educatori, di addetti qualificati all'assistenza dei minori, della figura dello psicologo che svolgerà un servizio di coordinamento e di accoglienza delle utenze e, su richiesta dei genitori, la consulenza di un Pediatra. Inoltre, il progetto prevede un adeguamento degli arredi e dei giochi per meglio rispondere alle esigenze dei minori che fruiranno del servizio.

"Di fondamentale importanza - aggiunge l'assessore Di Fabio - sarà la predisposizione del regolamento di accesso al servizio che terrà conto delle fasce ISEE e dell'eventuale disagio socio economico delle famiglie che vorranno accedere".

In seguito alle richieste delle utenze il Comune di Scerni prevede che la struttura abbia le potenzialità di funzionare sin da subito a pieno regime. L'ufficio dei servizi sociali del comune di Scerni è disponibile per le iscrizioni e ulteriori informazioni.