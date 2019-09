Non si terrà la festa prevista per questa sera in piazza Barbacani per omaggiare Andrea Iannone dopo la sua prima vittoria in MotoGp. Questo il messaggio dei responsabili del Fan Club:

"Quello che è successo stanotte è una grande tragedia!

Con grande rammarico non ce la sentiamo di festeggiare e nel rispetto delle vittime e di tutte le persone impegnate nei soccorsi, il Fan Club di Andrea Iannone, ha deciso di annullare l’evento di questa sera e rinviarlo a data da destinarsi.



Protezione civile tel.800840840

Sala operativa protezione civile Lazio tel.803555

Coraggio Italia!".