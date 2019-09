Spavento a San Salvo per una caduta da cavallo all'interno dell'ippodromo sansalvese (sulla strada per Montenero di Bisaccia). Un appassionato di equitazione è caduto a terra durante un allenamento venendo poi schiacciato dall'animale. L'uomo non ha mai perso conoscenza. Sul posto sono arrivati i sanitari del 118 che hanno ritenuto necessario il trasporto a Pescara in eliambulanza. L'uomo, G.G. (di circa 40 anni), non dovrebbe essere in pericolo di vita.

In aggiornamento