Inizia con un nuovo direttore tecnico, Stefania De Felice, la nuova stagione della Polisportiva San Gabriele Bcc Volley Vasto, che parteciperà al Campionato nazionale di Serie C. Inoltre, presso il Centro sportivo San Gabriele, in via Michetti, da domani, 24 agosto, saranno aperte, dalle 17 alle 20, dal lunedì al venerdì, le iscrizioni ai corsi di pallavolo e tennistavolo. Ecco le interviste video al presidente, fratel Michele Ciaffi, al direttore tecnico, Stefania De Felice, e al dirigente Pierpaolo Andreoni.