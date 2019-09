Ettore Marcovecchio, Caterina De Marinis, Maria Luisa Checchia, Claudia Scampoli e Giada Russo. "A tutti voi la gratitudine della città. Lo sport è importante, perché è crescita della persona". Con questa motivazione, il sindaco di Vasto, Francesco Menna, ha premiato, insieme all'assessore allo Sport, Carlo Della Penna, i cinque vastesi protagonisti nell'estate 2016 del beach volley nazionale e internazionale.

Le Olimpiadi - L'apporto di Ettore Marcovecchio nello staff tecnico della Nazionale italiana di beach volley è stato fondamentale nella conquista della storica medaglia d'argento conseguita dalla coppia Lupo-Nicolai (quest'ultimo abruzzese di Ortona), protagonista di una fantastica cavalcata interrottasi solo nella finalissima contro i padroni di casa del Brasile.

Titoli nazionali - Targhe d'argento anche per Caterina De Marinis che, inseme a Marcovecchio, allena le Nazionali giovanili di beach volley, per Claudia Scampoli e Giada Russo, che si sono aggiudicate le Kinderiadi-Trofeo delle Regioni, e per la loro coach, Maria Luisa Checchia. E' stato Marcovecchio a ritirare il riconoscimento a nome della De Marinis.

