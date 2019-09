Giornata intensa quella di ieri per gli agenti della sottosezione di Polizia stradale di Vasto Sud. Oltre al traffico intenso per il controesodo, i poliziotti hanno recuperato un autocarro rubato a Falconara (Ancona) che viaggiava in direzione Sud.

Il recupero in A14 è avvenuto poco prima delle 2 di notte, quando "la pattuglia composta dal sov. C. Bertelloni paolo e dall’ass. C. D’alicandro Orazio – come ricostruito dalla Sezione di Chieti – ha dato l’alt in corrispondenza dell’area di servizio Trigno ovest ad un autocarro munito di gru del valore approssimativo di ca. 50.000 euro. Fatto ingresso nell’area, il conducente abbandonava il veicolo ancora in moto dandosi a precipitosa fuga nelle campagne circostanti. Sono attualmente in corso ricerche mirate in contemporanea con gli accertamenti tecnici disposti sul veicolo recuperato con l’ausilio della polizia scientifica".

L'individuazione dell'autocarro sospetto è avvenuta prima della segnalazione da parte del proprietario che non aveva ancora avuto modo di scoprire il furto.