E' di due feriti il bilancio dell'incidente stradale che si è verificato nella tarda mattinata di oggi in via Istonia, all'altezza dell'incrocio con via Donizetti. Per cause al vaglio della polizia municipale, intervenuta sul posto, a scontrarsi sono stati un'auto (una Renault Scenic) e uno scooter Atlantics.

All'interno dell'abitacolo, un padre con i suoi due figli, mentre in sella allo scooter viaggiava una coppia sulla cinquantina. Entrambi i mezzi procedevano verso Vasto Marina. Non violentissimo l'impatto tra i mezzi, ma i due che si trovavano sullo scooter sono caduti pesantemente a terra, riportando ferite su lato destro del corpo, spalle e gambe.

Sul posto, il personale del 118 con due ambulanze, di cui una della protezione civile Valtrigno, mentre è stato chiesto l'intervento dell'eliambulanza, giunta da Pescara nel giro di pochi minuti, atterrando nel piazzale di un residence della zona. Le condizioni dei due feriti, fortunatamente, non sono parse così gravi da richiedere il trasferimento a Pescara. Entrambi, infatti, sono stati trasportati all'ospedale San Pio da Pietrelcina di Vasto.

L'eliambulanza, però, non è ripartita vuota. Un operaio che si stava recando in ospedale per un malore, infatti, alla vista delle due ambulanze ferme per l'incidente, ha deciso di chiedere aiuto sul posto. Visitato dai medici, l'automobilista è stato adagiato sull'eliambulanza e trasferito a Pescara per un sospetto principio d'infarto.