Il fan club di Andrea Iannone festeggia la prima vittoria del pilota nella MotoGP (in Austria, LEGGI). "L’Andrea Iannone Official Fan Club – fanno sapere gli organizzatori – vi da' appuntamento mercoledì 24 agosto per offrirvi un aperitivo in piazza Barbacani, Vasto, alle ore 19.00. Vi aspettiamo numerosi per onorare il primo storico alloro nella classe regina del nostro Andrea. Dopo una gara estremamente emozionante con la Ducati a digiuno di vittorie da ben sei anni, festeggeremo insieme ad Andrea Iannone questo grande traguardo e faremo sentire tutto il calore dei tifosi al nostro campione".