Prima dell'insediamento del Consiglio comunale che ha registrato l'elezione del presidente e dei vice, maggioranza e opposizione sembravano d'accordo: la presidenza della Commissione di Vigilanza al M5S. Durante l'elezione dei vice presidenti del Consiglio comunale, però, l'imprevisto: mentre il centrodestra ha votato per Alessandra Cappa (Unione per Vasto), il M5S e parte della maggioranza hanno votato per Ludovica Cieri, eletta alla seconda vice presidenza. Da lì i malumori nel centrodestra, che aveva accusato M5S e centrosinistra di "inciucio" e aveva annunciato il ritiro dell'appoggio al M5S per la Commissione di Vigilanza.

Così, nella riunione di lunedì, durante la quale si sono insediate le cinque commissioni consiliari permanenti, si è consumanta la "vendetta" annunciata del centrodestra, che ha votato un proprio esponente, escludendo la rappresentante del M5S. Alla presidenza della Commissione di Vigilanza, quindi, è andato Vincenzo Suriani (FdI-An), con vice presidente Luciano Lapenna (Pd).

Questo l'esito relativo alle altre commissioni: Commissione Affari generali ed istituzionali: Presidente Maria Molino (Avanti Vasto); Vice Presidente Alessandro d’Elisa (Gruppo Misto). Commissione Bilancio e sviluppo economico: Presidente: Nicola Tiberio (Partito Democratico); Vice Presidente Dina Nirvana Carinci (Movimento 5 Stelle). Commissione Assetto ed utilizzazione del territorio: Presidente Marco Marra (SI per Vasto); Vice Presidente Francesco Prospero (Progetto per Vasto). Commissione Affari sociali e concessione tributi: Presidente Giuseppe Napolitano (Filo Comune); Vice Presidente Alessandra Cappa (Unione per Vasto).