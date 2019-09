Nella giornata di ieri il sottosegretario alla Giustizia Federica Chiavaroli è stata ricevuta in Comune a Gissi dove si trovava per motivi personali. Per il sindaco Agostino Chieffo e l'amministrazione comunale è stata l'occasione per esporre al sottosegretario le criticità che affliggono maggiormente la comunità gissana.

"Abbiamo esposto i problemi riguardanti soprattutto il punto di primo intervento – spiega il primo cittadino – e l'ex ospedale, la viabilità e la zona industriale in crisi. La Chiavaroli ha mostrato una grande disponibilità e si è detta interessata a sollecitare i responsabili dei vari settori".