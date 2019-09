Una 40enne di un comune del Foggiano è stata denunciata perché affittava case vacanza fantasma a Vasto Marina. La truffa è stata scoperta dai carabinieri di Frosolone (Isernia) dopo il raggiro ai danni di una 30enne del posto che si era imbattuta nell'annuncio di affitto di una villa per l'estate.

"Si tratta di una donna, 40enne, residente nel Foggiano – ricostruiscono gli uomini dell'Arma – con vari precedenti di reato a suo carico, la quale con un annuncio su internet proponeva l’affitto di una villa per le vacanze estive in località Vasto Marina. Una 30enne di Frosolone, dopo aver visionato l’annuncio e aver contattato la truffatrice, pagava un anticipo dell’affitto versando cinquecento euro su carta poste pay, scoprendo successivamente che la villa era inesistente e che la truffatrice dopo aver ricevuto l’accredito della somma si era resa irreperibile. Da qui la denuncia ai carabinieri della stazione di Frosolone che hanno avviato immediatamente le indagini anche di natura telematica, riuscendo in breve tempo a risalire all’identità della 40enne foggiana, accertando tra l’altro che la stessa era coinvolta in truffe analoghe verificatesi nel recente passato anche in altre province. A conclusione dell’attività investigativa è scattata una denuncia alla Procura della Repubblica di Isernia per il reato di truffa aggravata e non si esclude che già nei prossimi giorni l’autorità giudiziaria possa emettere una misura cautelare nei confronti della truffatrice".