"L’associazione ESSE organizza a Vasto dal 26 al 28 agosto un momento seminariale ed assembleare per affrontare e discutere i nodi più importanti del futuro prossimo dell’Italia, dell’Europa e di Sinistra Italiana".

Lo annunciano dall'associazione Francesco D'Agresta, Simone Oggionni e Paola Cianci, spiegando: "ESSE nasce tre anni fa, riunendo le esperienze di uomini e donne provenienti dai partiti della sinistra, dall’associazionismo o nuovi all’esperienza politica, i quali ritengono che non sia più rinviabile la creazione di un’unica forza organizzata della sinistra. Proprio per questo ESSE ha aderito con convinzione al percorso di Sinistra Italiana, apportando un importante contributo sia a livello nazionale che locale. Non a caso abbiamo scelto Vasto come luogo della nostra iniziativa dove abbiamo dimostrato insieme a SEL - con la lista Si per Vasto - che una sinistra vincente può ancora esistere. 'Punto e a capo' dunque, tre giorni per definire le colonne portanti del nostro agire, tre giorni per confrontarci e ridare slancio alla sinistra italiana".

Tutte le attività si svolgeranno presso la Sala congressi degli ex Palazzi scolastici.