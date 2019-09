Inizia oggi la preparazione della BCC Generazione Vincente Vasto Basket che affronterà il campionato di serie C. Un campionato in cui coach Cardillo potrà fare affidamento sui veterani biancorossi, ormai punti fermi di questa squadra, e un gruppo di giovanissimi desiderosi di ritagliarsi il loro spazio in prima squadra. Tra i senatori vastesi ci sono Vincenzo Dipierro e Luca Di Tizio, chiamati a dare il loro conributo sia sul parquet che nello spogliatoio, per far crescere un gruppo solido. Torna nello staff della prima squadra della Vasto Basket anche coach Fausto De Felice, tecnico preparato e con una grande predisposizione nel lavorare con i giovani cestisti. Insieme a coach Cardillo allenerà la serie C e poi le formazioni under 13 e under 14.