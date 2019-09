Si è conclusa con uno straordinario argento l'esperienza della coppia italiana del beach volley, Daniele Lupo e Paolo Nicolai, alle Olimpiadi di Rio de Janeiro [LEGGI]. Nel team che ha guidato i due azzurri nell'esperienza brasiliana c'è anche Ettore Marcovecchio, allenatore vastese con una lunga e vincente esperienza nella pallavolo e nel beach volley. Per lui, che da un anno e mezzo è alla guida delle nazionali giovanili di beach volley insieme a Caterina De Marinis, quella vissuta a Rio sarà un'esperienza da ricordare a lungo. Lo abbiamo incontrato al suo rientro a casa anche se le vacanze dureranno davvero poco. Infatti è in partenza per l'Europeo under 22 in Grecia.