È Lucia Priori ad aggiudicarsi la seconda edizione di Gissi paese in fiore. La manifestazione ideata dal professore Domenico Marisi ha colorato il centro urbano con l'allestimento floreale di balconi, finestre e giardini [LEGGI]. Sabato scorso, 20 agosto, si è tenuta la premiazione dei tre vincitori individuati dalla giuria: Lucia Priori (primo posto), Luisa Di Michele (secondo posto), Elisabetta Sabatini (terzo posto).

L'iniziativa è stata sposata dall'amministrazione comunale (presente alla premiazione con il sindaco Agostino Chieffo e il vice Carlo Gaspari) e dalle associazioni locali (Lu quart da pit, Liberi Tutti, Pro Loco, Amici della musica, Madonna del popolo, I lupi del gesso, A.S.D. Gissi e Sportland) alle quali è andato un attestato di partecipazione. Uguale riconoscimento anche per la scuola dell'infanzia paritaria comunale che si è occupata in questi mesi dell'allestimento floreale del parco comunale anche con l'uso di materiali di recupero.

L'auspicio degli organizzatori è che il progetto possa nei prossimi anni varcare i confini gissani per estendersi anche ad altri paesi. Gissi paese in fiore, infine, partecipa al concorso nazionale "Comuni fioriti 2016".