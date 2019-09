Martedì 23 agosto alle ore 21,30 presso i Giardini d’Avalos di Vasto, serata conclusiva della undicesima rassegna "Musiche in cortile", che anche quest’anno è riuscita nell’intento di mantenere l’elevato livello artistico che da sempre la contraddistingue grazie anche alla presenza di big come Fabrizio Bosso, Fabio Concato, la compagnia argentina Historias de Tango, oltre all’apprezzatissimo concerto omaggio a Pavarotti con Nunzio Fazzini e Marco Colacioppo.

Per quest’ultimo appuntamento, a salire sul palco un altro nome di grande prestigio, Franco Cerri, che a 90 anni suonati continua a calcare la scena nazionale esibendosi in tutti i teatri e rassegne più prestigiose: "La passione per la musica - ricordano gli organizzatori - prende corpo a cavallo della seconda guerra mondiale e, dopo aver ricevuto in dono dal papà Mario la desideratissima chitarra, matura grazie al sodalizio con l’amico e pianista Giampiero Boneschi con il quale inizia ad approfondire la conoscenza del jazz. Cominciata la sua carriera nel 1945, al fianco di Gorni Kramer con Bruno Martelli, Franco Mojoli, Carlo Zeme e il Quartetto Cetra, Cerri si è subito trovato nel 1949 a suonare con Django Reinhardt, la sua prima, vera influenza chitarristica. Innumerevoli le collaborazioni, tra cui quelle con Barney Kessel, Billie Holiday, Bud Shank, Chet Baker, George Benson e tanti altri. Ha suonato con quasi tutti i più grandi jazzisti italiani ed è felice e orgoglioso di aver scoperto e incoraggiato il giovane e straordinario talento di Dado Moroni. E' intervenuto in più di 750 trasmissioni televisive e ha condotto alcuni programmi della Rai tra i quali: Fine serata da Franco Cerri, Jazz in Italia, Jazz in Europa, di Jazz in Jazz e Jazz primo amore. Dagli anni '70 ha cominciato a sviluppare il lavoro di arrangiamento, riflettendo sulla partitura, le peculiarità del suo stile. Nel 1980 ha inaugurato il sodalizio con il pianista e compositore Enrico Intra con il quale ha fondato e dirige i Civici Corsi di Jazz di Milano organizzando anche rassegne concertistiche. Sul versante didattico, ha realizzato nel 1982 (con Mario Gangi, per quanto riguarda la chitarra classica) per il gruppo editoriale Fabbri, un corso di chitarra in sessanta lezioni arrivato alla quinta edizione e diversi metodi di jazz tra i quali spicca Chitarra Jazz – sviluppi – approcci – esperienze, scritto con Paolo Cattaneo e Giovanni Monteforte e pubblicato in prima edizione da Ricordi nel 1993".

Per l’ occasione Cerri sarà accompagnato da Marco Mancini (piano), Ivano Sabatini (contrabbasso), Donato Cimaglia (batteria)

L’organizzazione sta valutando la possibilità che in caso di pioggia il concerto si possa svolgere regolarmente presso il Teatro Rossetti.

Info: Muzak eventi - 0873.365378/346.7513610.