Amaro rientro dalle vacanze di ferragosto per due famiglie vastesi residenti nello stesso condominio di via Ciccarone, che al rientro a casa hanno trovato gli ingressi forzati. Non è ben chiaro quando i ladri siano entrati in azione, in quanto entrambi i residenti erano fuori da qualche giorno e nessuno all'interno del palazzo si è accorto di nulla, l'arco di tempo stimato va dal 18 a oggi, quando è stata scoperta la doppia effrazione.

Nel primo caso, i ladri - probabilmente utilizzando un grimaldello bulgaro - sono riusciti ad entrare nell'appartamento al quarto piano. Una volta dentro, hanno provato ad aprire la cassaforte, ma non riuscendoci hanno utilizzato una mola per aprirla e sottrarre il contenuto. Probabilmente i ladri hanno agito in pieno giorno, per non destare sospetti con il rumore della mola che di notte sarebbe parso certamente meno usuale. Per confondere il rumore della mola, inoltre, è stato utilizzato un aspirapolvere che i proprietari hanno ritrovato spostato in mezzo alla stanza. Una conferma in più sulla teoria, ancora da verificare, del blitz diurno.

Subito dopo, probabilmente nello stesso raid, i ladri sono scesi di due piani e - sempre con un grimaldello bulgaro - hanno fatto scattare le chiusure di sicurezza e rotto la serratura. Una volta entrati, hanno acceso le luci ma - probabilmente "disturbati" da rumori che hanno fatto pensare alla presenza di qualcuno nel palazzo - si sono dati alla fuga, senza avere il tempo di prendere niente. Rimane comunque il danno relativo alla serratura di una porta blindata.

Del caso si occuperanno i carabinieri della Compagnia di Vasto, che stanno raccogliendo le denunce dei proprietari dei due appartamenti.