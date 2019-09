ll capitano dei carabinieri Domenico Fiorini, comandante del Nucleo operativo radiomobile lascia la Compagnia di Vasto. Da oggi, infatti, è il comandante della Compagnia di Castel di Sangro, subentrando al maggiore Pasquale De Corato. A Vasto era arrivato nel novembre 2012, proveniente dalla Compagnia di Vibo Valentia. In questi quattro anni alla guida del Nor di Vasto ha condotto, insieme ai suoi uomini, brillanti operazioni.

Tra questi gli arresti dei componenti della banda dell’assalto al portavalori in A14, l’arresto dell’autore dell’omicidio Strever, l’arresto dei due autori della rapina ai danni di un uomo in centro storico. L’impegno dei carabinieri vastesi, sotto la guida del comandante della Compagnia, maggiore Giancarlo Vitiello, e del capitano Fiorini, si è fatto sentire anche in tema di traffico di sostanze stupefacenti. Per questo l’ufficiale e altri militari del Nor hanno ricevuto lo scorso anno due encomi durante la festa dell’Arma a Chieti.

Nel corso dei suoi anni a Vasto ha vissuto la soddisfazione per la promozione da tenente a capitano e, aspetto non meno importante, due tappe importanti a livello umano: il matrimonio con Paola e la nascita del piccolo Matteo. Al capitano Fiorini rivolgiamo gli auguri di buon lavoro nel suo nuovo e importante incarico.