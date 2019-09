Quinta Notte Bionda a Fresagrandinaria. L'evento si terrà sabato 3 settembre nell'arena Püttlingen ed è organizzato dall'Associazione Culturale Fresana; un appuntamento, questo, che si ripete anche in nome del gemellaggio con l'omonima cittadina tedesca.

La festa sarà aperta come da tradizione alle 18 dalla rottura della botte. Menà della serata la birra artigianale tedesca, ventricina, porchetta e insalata per l'Italia e würstel e schwenker per la Germania. La serata sarà allietata dalla musica della Jorg Schommer Band e dai Liberi su cauzione.