"No al circo con gli animali!". È lo slogan che alcuni animalisti hanno impresso sui volantini distribuiti oggi in prossimità del tendone del circo sulla Statale 16 in territorio di Vasto. I giovani hanno sostato durante il giorno a ridosso della strada con cartelli ben visibili agli automobilisti di passaggio.

Nei volantini distribuiti, scrivono, tra le altre cose: "Ti faranno credere che gli animali sono liberi e felici, ma non è così. Gli animali sono addestrati a ritmo di violenze. Passano tutta la vita incatenati e ingabbiati, la vita degli animali nei circhi è solo prigionia. Nessun animale nel circo è felice. Per questo decidi di non entrare in quel circo" e su uno dei cartelli: "Boicotta il circo con gli animali".