Sette concerti in tre giorni per quindici ore di musica, questo sarà Progetto Sud Festival 2016 che, dopo il rinvio causa maltempo, aggiunge una data e promette un programma senza fiato. Non più due ma tre le serate di intrattenimento per l’atteso evento che si terrà il 26, 27 e 28 agosto a San Salvo Marina in piazza Cristoforo Colombo.

Si partirà venerdì 26 con i 99 Posse, gruppo musicale raggamuffin rap originario di Napoli che scalderà il palco dell’evento con i più grandi successi della band, da quelli estratti dall’apprezzatissimo album Curre curre guagliò agli ultimi brani contenuti nel nuovo lavoro discografico Il tempo. Le parole. Il suono, uscito proprio quest’anno. Apriranno il concerto dei 99 Posse i Motolov d’Irpinia.

La serata di sabato 27 agosto vedrà invece come protagonista assoluta la Bandabardò, definita da Sky Arte "il più scatenato, appassionato, roboante e colorato gruppo folk italiano in attività”. Più di venti anni di anticonformismo e grandi successi verranno riproposti in piazza Cristoforo Colombo. La Bandabardò sarà anticipata dal live della Piccola Underground Orchestra.

Domenica 28 agosto grande chiusura con gli Après la Classe, i salentini di “Mammalitaliani” che con il loro dub electro rock faranno ballare i sempre numerosi fan. Ad aprire il concerto di Cesko, Puccia, Combass, Alex Ricci e Giammy, saranno i Ritmia e i SudTerranea.

L’evento, organizzato dall’associazione culturale “Progetto Sud” e dalla Events Service, con il patrocinio del Comune di San Salvo e della Regione Abruzzo, non sarà solo musica e divertimento ma anche gastronomia di qualità con lo Street Food d’aMare con ben 28 food truck che si posizioneranno sul lungomare di San Salvo e daranno l’opportunità ai presenti di assaporare tipicità gastronomiche provenienti da ogni dove.

Gli organizzatori, Antonio Cane, Andrea Di Iorio, Daniele Manzone e Piero Tomeo, danno appuntamento a venerdì 26 agosto alle 19 per l’apertura degli stand gastronomici e il taglio del nastro dell’edizione 2016 di Progetto Sud Festival, la più grande kermesse musicale e non solo del Centro-Sud Italia.

Barbara Del Fallo