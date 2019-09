L’associazione di volontariato onlus Ricoclaun in collaborazione con il Comune di Vasto e le tante associazioni culturali e di volontariato, scuole pubbliche e private, e artigiani della città di Vasto e del territorio, organizza per sabato 3 settembre, dalle 17 alle 24, un evento tutto dedicato ai bambini, denominato "Bambini in festa", che prevede laboratori, giochi in piazza, spettacoli e la prima edizione di Vasto’s Talent Show contest per bambini e ragazzi di età inferiore a 17 anni.

Come sottolineato dalla presidente dell'associazione Ricoclaun, Rosaria Spagnuolo, si tratta di "una grande festa al centro storico di Vasto, lungo tutta corso Italia, la Villa comunale, via Asmara, Piazza Marconi, Via IV Novembre, Via XXIV Novembre e Via Cavour, in cui tutta la popolazione, possa riscoprire il valore della comunitá e della partecipazione mettendo al centro dell’attenzione i bambini con tanti laboratori, giochi, attività per creare un clima di sereno divertimento. Ci sarà un grande spettacolo in corso Italia, in collaborazione con artisti, associazioni e istituzioni del territorio dalle 19 alle 24, al cui interno è prevista la prima edizione di Vasto’s Talent Show, organizzato dall’associazione Ricoclaun. Un contest per bambini e ragazzi fino a 17 anni. Prevista una giuria tecnica formata da 3 persone del mondo della cultura e una giuria popolare formata da 5 persone, ci saranno inoltre truccabimbi, tatuaggi, palloncini, street art Ricoclaun e tante attività, giochi, laboratori dedicati ai bambini promossi da associazioni, scuole del territorio".

Tutte le associazioni o istituzioni che volessero partecipare all’evento proponendo laboratori e attività per bambini, e tutti i bambini / ragazzi che volessero partecipare al Talent, possono contattare in tempi brevissimi il presidente dell’associazione di volontariato onlus Ricoclaun: Rosaria 347 3712722.

"Siamo certi - conclude Rosaria Spagnuolo - che la collaborazione tra enti, associazioni onlus, scuole e la cittadinanza, creerà una sinergia speciale, che contribuirà a fare di quest’evento un momento veramente unico per la nostra città".