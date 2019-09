Prima domenica di sorrisi per la Vastese Calcio nel primo appuntamento ufficiale stagionale, la gara di Coppa Italia con il Pineto all'Aragona. I biancorossi, al termine dei novanta minuti, hanno archiviato il passaggio del turno battendo i cugini abruzzesi per 2-1 grazie alle reti di Fiore e Allocca. Nonostante le assenze di Manzo, Galizia e Maxwell, e nonostante lo svantaggio iniziale con la rete degli ospiti siglata da Antenucci, gli uomini di Colavitto hanno reagito trovando una vittoria che fa più che bene all'ambiente. La prossima settimana la Vastese tornerà in campo per sfidare in trasferta il San Nicolò.

La partita- Primo appuntamento ufficiale stagionale per la Vastese Calcio che all’Aragona ospita il Pineto di mister Ammazzalorso, nel primo turno di Coppa Italia. Nella prima parte della gara è il Pineto a dimostrarsi più concentrato e attivo, anche se la prima occasione la crea la Vastese su punizione. Fiore serve Allocca che non riesce a calibrare come vorrebbe e la spara alta. Al sedicesimo è Prisco a volere portare in vantaggio i suoi, ma il suo colpo di tesa termina out. La partita si sblocca al ventesimo quando Antenucci, servito da Cacciatore su calcio d’angolo, trova l’incornata vincente e, senza esultare, viene abbracciato dai compagni di squadra (0-1). Un minuto più tardi lo stesso Antenucci sfiora il raddoppio di testa, ma il tuo tentativo stavolta non finisce in porta. Al trentesimo è sempre il numero nove biancazzurro a cercare il gol, stavolta su punizione, sfiorando la traversa. La risposta dei biancorossi arriva al trentaquattresimo quando l’esperto Cosenza pesca libero brillantemente il giovane Polisena che conclude sulle braccia di Mazzocchetti. Il rimpallo favorisce il guizzo vincente di Fiore, il quale insacca e festeggia a braccia aperte. Prima della pausa, ancora Antenucci pericoloso per il Pineto. In area l’attaccante ex San Salvo per un soffio non trova la doppietta.

Nella ripresa poche emozioni sino all’ottantesimo quando la Vastese riesce a passare in vantaggio a dieci minuti dalla fine. Fiore su punizione cerca la testa dei compagni attaccanti, Mazzocchetti respinge con i pugni ma c’è capitan Allocca a punirlo, di testa scavalcando il numero uno ospite (2-1). Nel finale i teramani provano a trovare il pareggio senza riuscirci. La gara termina con il passaggio del turno della Vastese.

Vastese Calcio 1902- Pineto Calcio (1-1) 2-1

reti: 20’ Antenucci (P), 34’ Fiore, 80' Allocca (V);

ammoniti: Campanella, Marinelli (V), De Fanis, Logoluso (P);

arbitro Simone D’Angelo di Ascoli Piceno; assistenti: Carrelli di Campobasso e Pizzi di Termoli.

Vastese: Russo, Manisi, Scutti (al 56’ entra Mancino), Di Pietro (88’ entra Di Domenico), Allocca, Campanella, Polisena (al 52’ entra Marinelli), Cosenza, Prisco, Fiore, Felici; a disposizione: Marconato, Nocerino, Colaianni, Tafili. Allenatore: Colavitto.

Pineto: Mazzocchetti, D’Antonio, De Fanis, Esposito, Stacchiotti, Micolucci, Di Giorgio (83’ entra Ndiaye), Logoluso, Antenucci (65’ entra Di Sante), Cacciatore, Ciarcellutti (46’ entra Emili); a disposizione: Parente, Cichetti, Giammarino, Assogna, Colleluori, Maloku. Allenatore: Ammazzalorso.